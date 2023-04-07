Эксклюзив 07 апреля 2023, 16:10 «США модерируют конфликт». Утекшие в Сеть документы показали, насколько Украина зависит от своего «вассала» Политолог Колчин: документы Пентагона показали, что США модерируют конфликт на Украине rawpixel

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Секретные документы Пентагона о конфликте на Украине утекли в Сеть. В них описываются состояние ВСУ и планы по усилению армии с помощью США и НАТО. Полученные сведения еще раз продемонстрировали, что именно США «модерируют» конфликт на Украине, пояснил «360» политолог Петр Колчин.

«Просочившиеся в Сеть документы показывают огромную степень влияния, которое оказывают американские власти на действия как политиков киевского режима, так и армейских структур. США фактически модерируют конфликт с украинской стороны и пытаются вырабатывать стратегии для Украины и ее боевиков», — констатировал эксперт.

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Он добавил, что такая же работа ведется не только в США — планы помогают создавать и в Британии, и во Франции, и в Германии. Это комплексная работа стран Запада, и ее направление очевидно, подчеркнул политолог.

«Страны Запада с помощью своей марионетки — Киева — хотят нанести как можно больше урона России и ее жителям невзирая на жертвы среди жителей Украины и даже среди украинских военнослужащих», — указал Колчин.

Комментируя саму утечку, он отметил, что информационная безопасность Министерства обороны США «всегда вызывала множество сомнений».