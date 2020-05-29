«В последние годы мы с вами были свидетелями последовательного, методичного разрушения архитектуры контроля над вооружениями», — заявил он.

До этого американцы вышли из Договора по ПРО, который дипломат назвал краеугольным камнем стратегической стабильности. В 2019 году США разорвали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам Антонова, через полгода Америка официально объявит о выходе и из Договора по открытому небу.

Это соглашение было достаточно важным с точки зрения укрепления стабильности, безопасности и доверия между странами, пояснил дипломат.

«Без этого договора, конечно же, будет продолжена линия противников контроля над вооружением по его разрушению. У нас вообще остается только один договор по сокращению стратегических наступательных вооружений», — сказал Антонов.

Ситуация с Договором по открытому небу серьезно отличается от выхода США из ДРСМД, заявил посол. Когда американцы выходили из ДРСМД, они «обвинили Россию во всех грехах» и в том, что им приходится отказываться от договора.

«По сути дела, этот договор был двухсторонним. Но в отношении договора по открытому небу ситуация другая. Там участвуют все государства Европы, и еще Канада и, разумеется, пока США», — добавил посол.

Посол России в США напомнил недавние слова главы МИД РФ Сергея Лаврова. Министр ранее заявил, что Москва намерена внимательно следить за происходящим в сфере международной безопасности и предпринимать адекватные шаги, позволяющие защитить национальную безопасность страны.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Благодаря документу удалось укрепить доверие в Европе после холодной войны. Он функционирует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Договор подписали 34 государства.