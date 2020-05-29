    29 мая 2020, 10:49

    США методично разрушили архитектуру контроля над вооружениями — посол России

    Алена Макаренко

    Россия не удивилась решению президента США Дональда Трампа выйти из Договора по открытому небу. Об этом рассказал посол РФ в Америке Анатолий Антонов, сообщил сайт телеканала «Звезда».
    США методично разрушили архитектуру контроля над вооружениями — посол России

    «В последние годы мы с вами были свидетелями последовательного, методичного разрушения архитектуры контроля над вооружениями», — заявил он.

    До этого американцы вышли из Договора по ПРО, который дипломат назвал краеугольным камнем стратегической стабильности. В 2019 году США разорвали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам Антонова, через полгода Америка официально объявит о выходе и из Договора по открытому небу.

    Это соглашение было достаточно важным с точки зрения укрепления стабильности, безопасности и доверия между странами, пояснил дипломат.

    «Без этого договора, конечно же, будет продолжена линия противников контроля над вооружением по его разрушению. У нас вообще остается только один договор по сокращению стратегических наступательных вооружений», — сказал Антонов.

    Ситуация с Договором по открытому небу серьезно отличается от выхода США из ДРСМД, заявил посол. Когда американцы выходили из ДРСМД, они «обвинили Россию во всех грехах» и в том, что им приходится отказываться от договора.

    «По сути дела, этот договор был двухсторонним. Но в отношении договора по открытому небу ситуация другая. Там участвуют все государства Европы, и еще Канада и, разумеется, пока США», — добавил посол.

    Посол России в США напомнил недавние слова главы МИД РФ Сергея Лаврова. Министр ранее заявил, что Москва намерена внимательно следить за происходящим в сфере международной безопасности и предпринимать адекватные шаги, позволяющие защитить национальную безопасность страны.

    Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Благодаря документу удалось укрепить доверие в Европе после холодной войны. Он функционирует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Договор подписали 34 государства.