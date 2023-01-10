Мир 10 января 2023, 03:21 США медлят с передачей Киеву комплексов противодействия БПЛА — СМИ WSJ: Пентагон медлит с передачей Украине комплексов противодействия БПЛА Vampire РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американская администрация во главе с президентом Джо Байденом затягивает вопрос с передачей Киеву комплексов противодействия беспилотным летательным аппаратам Vampire, написала газета Wall Street Journal.

Вашингтон анонсировал военную помощь еще в августе 2022 года, однако контракт с производителем Vampire — компанией L3Harris — заключили только в декабре. Сумма соглашения составляет 40 миллионов долларов, его планируется реализовать к середине 2023 года.

Реклама

«Поставки первых четырех систем состоятся не ранее середины 2023-го, к концу года планируется передать еще 10. В Пентагоне не говорят, почему прошло несколько месяцев с объявления до заключения контракта на антидроновую технологию», — пишут СМИ.

Реклама

Комплексы Vampire оснащены средствами обнаружения дронов и ракетами лазерного наведения для их дальнейшего перехвата. Кроме того, на Украине рассчитывают получить от США комплексы Patriot и легкие танки из Германии. Сумма военной помощи для Киева со стороны Америки составит порядка 45 миллиардов долларов.