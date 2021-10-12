США лишились патронов из-за санкций

США могут лишиться одного из крупнейших импортеров патронов в свою страну — такие товары российского производства больше не будут поставлять на территорию Штатов. Новое исследование влияния санкций на экономику опубликовал РБК.

Причиной прекращения поставок стали новые санкции, которые ввел Вашингтон. В новый перечень ограничений включили пункт, содержащий требование ограничить импорт оружия и боеприпасов. Также отказы на запрос поставок из России будут получать компании, которые заинтересованы в алкоголе и табаке.

Некоторые исследователи выразили мнение, что именно Россия — главный поставщик патронов в США. Средняя сумма поставок превышает 100 миллионов долларов, а это составляет более 21% от всей подобной импортной продукции.

Летом глава Ростеха Сергей Чемезов пояснил, зачем США санкции именно на определенные товары. По его словам, повышенные ограничения касаются военных услуг. Но такие же запреты наложили теперь и на ввоз запчастей для гражданских самолетов.

«Они запретили ввоз композитных материалов для крыла. Хотя это абсурд, понятно. Думаю, это лукавая позиция в целом», — рассудил Чемезов.

Он высказал предположение о том, что таким образом США пытаются не только сдерживать оборонные технологии в РФ, но и в целом помешать развитию России.