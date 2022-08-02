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    02 августа 2022, 01:24

    США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» — СМИ

    Politico: США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири

    Дарья Бунякова

    Американские силовики провели контртеррористическую операцию в Афганистане. С помощью беспилотников они ликвидировали главаря террористической группировки «Аль-Каида»* Аймана аз-Завахири. Об этом написало издание Politico со ссылкой на источники.

    США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» — СМИ

    «В выходные Соединенные Штаты провели контртеррористическую операцию против важной цели „Аль-Каиды“* в Афганистане. Операция прошла успешно, жертв среди гражданского населения нет», — привели журналисты слова высокопоставленного чиновника из американской администрации.

    По данным издания, лидера группировки убили с помощью удара беспилотника. Спецоперацию проводили сотрудники ЦРУ. Других подробностей источники не привели.

    Ожидается, что в ближайшие часы с речью об успешной контртеррористической миссии выступит президент США Джо Байден.

    Аз-Завахири стал главой группировки после ликвидации Усамы бен Ладена. С 2020 года Аз-Завахири считался мертвым, но в сентябре 2021 года он появился в видеоролике. Кадры опубликовали к 20-й годовщине терактов 11 сентября в США.

    * «Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в России.