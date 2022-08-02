Американские силовики провели контртеррористическую операцию в Афганистане. С помощью беспилотников они ликвидировали главаря террористической группировки «Аль-Каида»* Аймана аз-Завахири. Об этом написало издание Politico со ссылкой на источники.

«В выходные Соединенные Штаты провели контртеррористическую операцию против важной цели „Аль-Каиды“* в Афганистане. Операция прошла успешно, жертв среди гражданского населения нет», — привели журналисты слова высокопоставленного чиновника из американской администрации.

По данным издания, лидера группировки убили с помощью удара беспилотника. Спецоперацию проводили сотрудники ЦРУ. Других подробностей источники не привели.

Ожидается, что в ближайшие часы с речью об успешной контртеррористической миссии выступит президент США Джо Байден.

Аз-Завахири стал главой группировки после ликвидации Усамы бен Ладена. С 2020 года Аз-Завахири считался мертвым, но в сентябре 2021 года он появился в видеоролике. Кадры опубликовали к 20-й годовщине терактов 11 сентября в США.

* «Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в России.