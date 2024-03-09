Мир 09 марта 2024, 15:17 США «купят» военное присутствие в тихоокеанских странах FT: США профинансируют тихоокеанские страны в обмен на военное присутствие Freepik

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Конгресс США одобрил выделение 7,1 миллиарда долларов на экономическую поддержку тихоокеанских островных стран. Но за это те должны будут обеспечить эксклюзивное присутствие на их территории американских военных, сообщила газета The Financial Times.

«Конгресс США принял законопроект, который обеспечит финансированием ключевые договоренности США с тихоокеанскими островными странами», — написали авторы материала.

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Речь идет о Палау, Маршалловых островах и Микронезии. Финансирование входит в пакет расходов в 460 миллиардов на частичную поддержку работы правительства.

Республиканцы в конгрессе США решили создать альтернативный проект помощи Украине. Часть финансирования предоставят правительству в форме кредита. Глава комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол также предложил конфисковать заблокированные активы России и использовать их «для залога».