Мир 13 сентября 2023, 21:13 США констатировали конец старого миропорядка Блинкен объявил о конце сложившегося после холодной войны миропорядка U.S. Department of Defense

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Противостояние США с Россией и Китаем поставило точку в существовании мира, который сформировался после холодной войны. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

Он пояснил, что развернутая Россией специальная военная операция стала самым серьезным вызовом на многие годы вперед.

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В это же время Китай, продолжает увеличивать экономическую, военную, технологическую и дипломатическую мощь и даже не скрывает, что поставил перед собой цель изменение мира. При этом оба государства все больше сближаются в рамках своего партнерства и совместной работы.

«То, с чем мы сталкиваемся сейчас, — это нечто большее, чем испытание для установившегося после холодной войны порядка. Это его конец», — заявил Блинкен.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что десятилетия мировой стабильности сменились соперничеством ведущих держав. Блинкен добавил, что от принятые сегодня решения сформируют новую реальность на ближайшие десятилетия.

Ранее о возможностях Китая полностью перестроить мир по своему желанию заявил глава ЦРУ Уильям Бернс. Он пояснил, что речь в данном случае идет не об объемах мощностей страны, а о том, что председатель КНР Си Цзиньпин добился самого большого объема власти, чем всего предшественники. Но вместо трансформации и оживления собственной страны он намерен изменить весь мир.