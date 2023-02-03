Мир 03 февраля 2023, 02:02 США конфискуют у бизнесмена Малофеева более $5 млн Reuters: средства российского предпринимателя Малофеева конфискуют в США Pixabay

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Минюст США получил официальное разрешение от суда изъять почти 5,4 миллиона долларов, связанных с российским предпринимателем Константином Малофеевым. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным издания, это первое постановление по изъятию средств после того, как американские гособвинители стали блокировать счета российских предпринимателей на основании санкций США.

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Минюст США обвинил Малофеева в нарушении «введенных против него санкции». В американском ведомстве отметили, что российский предприниматель продолжил «организовывать работу СМИ в Европе, которые имеют прокремлевскую направленность». Согласно постановлению, со счета предпринимателя в Sunflower Bank будет изъято 5 379 876 долларов и 94 цента.

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Ранее власти Финляндии заморозили российские активы на 187 миллионов долларов. Согласно решению Управления по взысканию долгов, заморозке подлежат объекты, представляющие ценность: яхты, машины, акции и недвижимость.