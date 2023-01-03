Мир 03 января 2023, 23:38 США, Китай и Россия достигли стадии формирования новой многополярности «Коммерсант»: США, Китай и Россия формируют новую многополярность РИА «Новости»

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Спецоперация на Украине и ситуация вокруг Тайваня привели к шоковым изменениям в международной политике. Многополярность превратилась в новую биполярность. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Многополярность, о которой постоянно говорили Россия и Китай, переросла в биполярность. С одной стороны встали Соединенные Штаты и Евросоюз, а с другой — Китай и Россия. Однако последние так и не назвали друг друга полноценными союзниками, ведь каждая из стран преследует в своем противодействии с западными странами разные цели.

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После начала спецоперации и введения санкций со стороны Запада российская экономика смогла устоять, в том числе благодаря поддержке Китая, который увеличил закупки нефти. В то же время Соединенные Штаты стали оказывать сильное давление на Китай в вопросе отказа от сотрудничества с Россией. Несмотря на это, китайские власти не стали присоединяться к антироссийским санкциям и на протяжении всего 2022 года критиковали их.

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В отличие от России, которая прервала все отношения с США и Евросоюзом, Китай сохранил для себя возможность сотрудничать с американцами и их союзниками. В конце 2022 года власти страны заявили, что ожидают сотрудничества полюсов многополярного мира.

Россия и Китай одержали победу в борьбе с санкциями США. Такими выводами ранее поделилась директор по глобальному прогнозированию международного исследовательского центра Economist Intelligence Unit Агата Демаре.