США ежедневно увеличивают статьи оборонных расходов из-за Украины, заявил координатор по стратегически коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби. Выделение транша почти на семь миллиардов долларов он назвал лишь малой частью помощи украинской стороне.

«Прямо сейчас для обеспечения безопасности США выделили около семи миллиардов долларов. Это лишь малая часть, еще семь миллиардов долларов было выделено в качестве экономической помощи. Статьи оборонных расходов продолжают увеличиваться каждый день», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Отрывок эфира опубликовала в своем Telegram телеведущая Ольга Скабеева.

Кирби также отметил, что США адаптируют помощь в соответствии с изменениями, которые происходят в ходе боевых действий. По его оценке, у Штатов есть резервы до конца этого года и американская сторона продолжает плотно работать с Украиной, чтобы обеспечить все, что ей требуется.

По подсчетам, в середине мая объем финансовой помощи США для Украины достиг 53 миллиардов долларов с начала специальной операции. В Штатах на фоне этого инфляция побила рекорд за последние 20 лет, взлетели цены на топливо, продукты.