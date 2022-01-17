Соединенные Штаты отказываются вступать с Москвой в конструктивный диалог в формате Россия — НАТО. Таким мнением поделился политолог Геворг Мирзаян в беседе с RT.

Эксперт заявил, что представители страны нацелены на то, чтобы стороны не пришли к консенсусу по вопросам безопасности. Таким образом они хотят уменьшить влияние России на внутреннюю политику Североатлантического альянса.

«Американцы на этих переговорах ведут себя как шулеры. То есть они делают искренний вид, что мы ведем с ними переговоры по Украине. Но мы с ними обсуждаем ключевую проблему, отношения России и НАТО. Российско-украинские отношения — это уже производная от проблемы», — заявил политолог.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что он знает об истинных намерениях президента России Владимира Путина относительно решения вопроса напряженности на границе с Украиной и расширения НАТО. По словам Уоллеса, на самом деле РФ угрожают ценности альянса, а не вероятность появления его военной инфраструктуры.