Президент США Джо Байден назвал свою страну лучшим другом Израиля. Об этом он заявил во время поздравления с должностью нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.

«Моя администрация полностью привержена работе с новым израильским правительством по продвижению безопасности, стабильности и мира для израильтян, палестинцев и всего населения региона», — привело РИА «Новости» цитату из письменного заявления Байдена.

Американский лидер подчеркнул, что США являются лучшим другом Израиля. На сайте Белого дома отметили, что во время разговора президент заявил о неизменности поддерживания американо-израильских отношений.

«Он выразил твердое намерение углубить сотрудничество между Соединенными Штатами и Израилем в решении многих проблем», — уточнили в Белом доме.

Новый премьер-министр Израиля поблагодарил Байдена за поздравления. По его словам, он надеется работать «для укрепления связей между двумя странами».

Лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет принес присягу в качестве израильского премьера 13 июня. Он сменил на этом посту Биньямина Нетаньяху, который провел у власти 12 лет.