Мир 18 августа 2023, 23:19 США, Япония и Южная Корея создадут рабочую группу для борьбы с киберугрозами КНДР США, Япония и Южная Корея создадут коалицию для борьбы с киберугрозами КНДР РИА «Новости»

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США, Япония и Южная Корея заявили о создании рабочей группы по борьбе с киберугрозами стороны КНДР. Документ опубликовали на сайте Белого дома.

«Мы выражаем озабоченность в связи с незаконной деятельностью КНДР в киберпространстве, которая финансирует ее незаконные программы создания оружия массового поражения и баллистических ракет», — указали в документе.

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Страны создадут трехстороннюю рабочую группу для развития сотрудничества и для борьбы с киберугрозами КНДР и «блокирования ее уклонения от санкций в этой сфере».

Также США, Южная Корея и Япония выразили приверженность полной денуклеаризации Северной Кореи. К концу 2023 года коалиция планирует начать обмен информацией об осуществляемых КНДР ракетных запусках в режиме реального времени.

При этом страны расположены к восстановлению диалога с Северной Кореей «без предварительных условий».

В пятницу, 18 августа, КНДР сообщила о вторжение американского самолета-разведчика в экономическое пространство страны. Из-за этого Северная Корея подняла в воздух истребители.