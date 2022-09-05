Все новости

Мир

06 сентября 2022, 05:36

Япония направила Москве протест после выхода России из соглашения по Курилам

Мир

06 сентября 2022, 05:12

Россия примет меры для защиты интересов в Заполярье — МИД

Реклама

Общество

06 сентября 2022, 04:53

Запуск производства самолетов «Байкал» на Дальнем Востоке запланировали на 2024 год

Мир

06 сентября 2022, 04:36

Несколько британских чиновников подали в отставку после избрания Трасс премьером

Спецоперация

06 сентября 2022, 04:33

ВСУ скрывают огромные потери во время безуспешного наступления в Херсонской области

Мир

06 сентября 2022, 04:19

Госдеп США осудил теракт у российского посольства в Кабуле

Мир

06 сентября 2022, 04:12

Байден не поддержал включение России в список стран-спонсоров терроризма

Деньги

06 сентября 2022, 03:59

Россиянам объяснили влияние «Северного потока» на курс рубля

Происшествия

06 сентября 2022, 03:55

Спасатели добрались до выживших на Камчатке туристов

Мир

05 сентября 2022, 11:00

США изучат потребности ТВ-зрителей Молдавии

Читать 360tv в

Представительство Соединенных Штатов в Молдавии планирует собрать статистические данные телевизионных рейтингов в стране. Организация уже начала прием заявок на участие в программе. Об этом сообщил RT.

«Цель данной программы — создание независимого и заслуживающего доверия поставщика непредвзятых (открытых) данных по телеаудиториям в Молдавии для использования этой информации рекламодателями, СМИ и другими заинтересованными сторонами», — сказано в заявке.

Реклама

По словам политолога Александра Дудчака, полученные данные правительство США может использовать для формирования лояльных взглядов среди жителей Молдавии. Он подчеркнул, что Вашингтон может демонстрировать те материалы, которые не обязательно будут являться достоверными.

Реклама

США

Международные отношения

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама