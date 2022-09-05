Мир 05 сентября 2022, 11:00 Поделиться Telegram

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Viber США изучат потребности ТВ-зрителей Молдавии

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Представительство Соединенных Штатов в Молдавии планирует собрать статистические данные телевизионных рейтингов в стране. Организация уже начала прием заявок на участие в программе. Об этом сообщил RT.

«Цель данной программы — создание независимого и заслуживающего доверия поставщика непредвзятых (открытых) данных по телеаудиториям в Молдавии для использования этой информации рекламодателями, СМИ и другими заинтересованными сторонами», — сказано в заявке.

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По словам политолога Александра Дудчака, полученные данные правительство США может использовать для формирования лояльных взглядов среди жителей Молдавии. Он подчеркнул, что Вашингтон может демонстрировать те материалы, которые не обязательно будут являться достоверными.

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