США изучат ограничений доступа России к криптовалютам

Соединенные Штаты изучают возможности ограничения доступа России к криптовалютам. С таким заявлением выступила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

«Не только мы изучаем это сами, но и консультируемся с партнерами в Европе о том, что мы можем сделать вместе, чтобы закрыть эту опасную дорожку», — заявила Нуланд на слушаниях в комитете сената по международным отношениям.

Ранее Виктория Нуланд выступила с заявлением о том, что на территории Украины есть некие объекты биологических исследований. По ее словам, представители украинского и американского руководства на текущий момент работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки России, сообщило РИА «Новости».

Нуланд заявила, что США обеспокоены возможностью российских войск взять данные объекты под собственный контроль. Поэтому представители Штатов сейчас разрабатывают сценарий противодействия этому.