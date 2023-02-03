Мир 03 февраля 2023, 08:26 США изменят отношение к Украине в случае эскалации конфликта — американский офицер Офицер США Циммерман: США изменит курс по Украине в случае больших потерь своих войск РИА «Новости»

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Американцы столкнулись на Украине с более сильным противником, чем в Ираке и Афганистане. В случае прямого участия своих войск и больших потерь Белый дом может пересмотреть поддержку киевского режима, рассказал в статье для 19FortyFive бывший командир танкового батальона ВС США Р. В. Циммерман.

«Америка неплохо пережила затяжные конфликты в Афганистане и Ираке, но там врагами были бедные страны третьего мира, располагавшие весьма ограниченными ресурсами. <…> Готовы ли американцы послать сыновей принять участие в этом кровавом конфликте?» — заявил он.

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Факт поставок на Украину танков Lеopard и Abrams, по мнению офицера, переоценили, ведь они не станут чудесным решением проблемы и не изменят ход конфликта. Циммерман напомнил, что сражения ведут на тактическом и оперативном уровнях, но победу одерживают на стратегическом.

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Если для России защита Донбасса — вопрос национальной безопасности, и ей хватит своих средств, то Украина преследует другие цели, и ее арсенал западного вооружения поможет вернуть только некоторые территории, заявил он. Если же киевский режим ударит по России дальнобойным вооружением, то конфликт, по мнению Циммермана, выйдет на другой уровень. НАТО придется подключиться к нему напрямую, предупредил американский военный. Тогда крупные страны, в том числе США, могут сменить позицию — их жители не захотят гибнуть на поле боя. Циммерман посоветовал западным специалистам реалистично и непредвзято рассмотреть потенциальные стратегические цели и вызовы.