США избавились от тела аль-Багдади «должным образом»

США «избавились» от тела экс-главы ИГ* Абу Бакр аль-Багдади. Об этом рассказал председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

Место ликвидации аль-Багдади сняли с воздуха Подробнее

«Его останки были уничтожены должным образом», — приводит РИА «Новости» слова Милли.

По информации агентства, телеканал Fox News ранее сообщил, что тело террориста было захоронено в море.

США намерены представить фотографии и видеозаписи операции по ликвидации главаря ИГ* после того, как они будут рассекречены, говорится в материале. Милли также отметил, что во время операции Вашингтон координировался с военными других стран.

Накануне — 27 октября — американский лидер Дональд Трамп заявил, что глава террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакр аль-Багдади ликвидирован. По словам Трампа, во время бегства от американских военных в тоннеле, аль-Багдади подорвал себя при помощи пояса смертника.

По информации СМИ, еще при жизни, в августе 2019 года, аль-Багдади выбрал себе преемника. Им стал бывший офицер армии Саддама Хусейна — Абдулла Кардаш.

После того, как Кардаш встал во главе группировки аль-Багдади фактически не управлял ею.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если смерть аль-Багдади получит подтверждение, то можно будет говорить о серьезном вкладе американского президента Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом.

*ИГ/ «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.