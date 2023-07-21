Мир 21 июля 2023, 06:15 США из-за попытки захвата танкеров отправят в Ормузский пролив десантные корабли Пентагон объявил, что США усилят двумя кораблями группировку в Ормузском проливе РИА «Новости»

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В Ормузском проливе попытались остановить нефтяные танкеры. Из-за этого Центральное командование США (CENTCOM) решило усилить свою группировку двумя десантными кораблями, объявил Пентагон.

«В ответ на недавние попытки Ирана поставить под угрозу свободный поток торговли в Ормузском проливе и окружающих его водах, министр обороны отдал приказ о развертывании части десантной группы/экспедиционного подразделения морской пехоты BATAAN <…> в зону ответственности USCENTCOM», — объявили военные.

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Авианосцы Bataan и Carter Hall вместе со связанной с ними техники присоединятся к ракетному эсминцу Thomas Hudner, самолетам F-35 и F-16. Пентагон заявил, что так США обеспечат свободу судоходства и сдержат попытки дестабилизировать ситуацию.

Ормузский пролив находится на Ближнем Востоке между Персидским и Оманским заливами. Его использовали для поставок нефти в некоторые страны мира. В 2018 году Иран пригрозил перекрыть канал, если экспорт его ресурсов продолжат сдерживать.