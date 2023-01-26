Мир 26 января 2023, 07:25 США из-за Украины вдвое нарастили продажу оружия в 2022 году Госдеп: США за 2022 год продали оружия за рубеж на более 50 миллиардов долларов Unsplash

Читать 360tv в

США в 2022 году продали за рубеж вдвое больше оружия, чем за предыдущий год. Об этом сообщил госдепартамент.

«Всего оружия за рубеж за фискальный 2022 год продано на 51,9 млрд долларов, что на 49,1% превышает показатель 2021 фискального года в 34,8 млрд долларов», — говорится в сообщении.

Реклама

При этом внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов не скрывает, что это связано с поддержкой Украины. Киев купил нестандартных боеприпасов на сумму 165 миллиона долларов.

Польша не пожалела средств ради своей армии. Варшава приобрела у Вашингтона 116 танков Abrams на 3,75 миллиарда долларов. Финляндия закупилась ракетами Stinger. Литва заключила контракты на поставку систем HIMARS, Нидерланды купили ракеты Patriot.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США зарабатывают на украинском конфликте. Здесь не только военно-промышленный комплекс обогащается, но и энергетическая отрасль.