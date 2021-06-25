Журналисты раскрыли подробности вывода войск США из Афганистана

Основную часть американских военных выведут из Афганистана в течение двух недель. При этом останутся бойцы для охраны дипломатов и аэропорта. Об этом сообщило The Associated Press со ссылкой на источники в администрации США.

По словам собеседников агентства, основная часть войск вместе с командованием должна покинуть Афганистан примерно к 4 июля. В этот день американцы будут праздновать День независимости.

Для охраны дипломатов оставят 650 солдат, заявили источники. Еще несколько сотен военнослужащих будут заниматься охраной аэропорта Кабула. Предполагается, что обеспечение безопасности продлится до сентября. К этому времени Анкара должна полностью развернуть операцию по охране объекта.

США начали выводить свои войска из Афганистана с 1 мая. Почти 2,5 тысячи военнослужащих планируют вывести до 11 сентября. Сейчас на территории страны находится менее 10 тысяч военных, прибывших из стран НАТО и партнеров альянса. Основной задачей военнослужащих является обучение афганских сил безопасности.