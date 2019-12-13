США испытали запрещенную ДРСМД ракету

МИД России назвал последствия выхода США из Договора о РСМД Подробнее

«Сегодня ВВС США совместно с Управлением стратегических возможностей (Strategic Capabilities Office — SCO) успешно испытали прототип неядерной баллистической ракеты наземного базирования», — написал Эспер.

Глава американского военного ведомства добавил, что разработка этой ракеты велась на протяжении менее девяти месяцев, хотя изначально на создание прототипа выделили два года.

ДРСМД прекратил действие 2 августа 2019 года. Ранее власти США обвинили Россию в его нарушении и заявили о намерении выйти из Договора в одностороннем порядке. Москва не раз заявляла, что полностью соблюдает все условия документа. В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке российского участия в ДРСМД.