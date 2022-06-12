Серьезные сложности возникли у американских властей с привлечением новых стран в антироссийскую коалицию. Об этом говорится в статье газеты The New York Times.

Авторы материала сообщили, что США намеревались привлечь на свою сторону для борьбы с Россией государства Персидского залива, а также Индию, Израиль и Бразилию.

«Партнерство с США по безопасности у этих стран стоит на первом месте, однако они не хотят вступать в противостояние с Россией», — отметила один из авторов статьи Лара Джейк.

Также намерение американского президента Джо Байдена посетить Саудовскую Аравию связано с желанием привлечь ее для помощи Украине и оказать давление на Россию.

«Тем более, рубль укрепился после начала активной торговли с Индией, Китаем, Бразилией и Венесуэлой», — констатировали авторы материала.

Накануне посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что примерно половина жителей Турции не поддерживают участие западных стран в конфликте в Донбассе.