Новая термоядерная бомба США оказалась некачественной. Ее выпуск отложили на 1,5 года Подробнее

В августе американские военные совместно с НАТО провели сразу три испытания B61-12, не оснащая ее ядерной боеголовкой. Пока это еще запрещает договор от 1963 года. Последние испытания провели 21 августа на полигоне Тонопа в пустыне Невады, неподалеку от военной базы «Зоны 51», которую активно пытаются «штурмовать» два миллиона мирных жителей США. В отличие от предыдущих попыток эти тесты завершились успешно.

Заключительные испытания запланированы на следующий год. Ожидается, что бомбу снова сбросят с F-16.

Сейчас B61-12 считается самой высокоточной ядерной бомбой в мире. В отличие от своих предшественников она отличается возможностью регулировать мощность заряда. Многие эксперты полагают, что именно она станет главной причиной тактической ядерной войны в Европе.