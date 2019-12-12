США испытали ракету-ответ «Искандеру»

Сообщается, что ракета способна набрать скорость до пяти Махов, а запускается со стандартной мобильной пусковой установки M142 HIMARS.

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Проектировать Precision Strike Missile начали после признания Пентагоном эффективности российского ОТРК «Искандер». Ракеты с кассетными боевыми частями, которыми сейчас оснащены оперативно-тактические комплексы Соединенных Штатов, достигают скорости лишь 3 Маха, а значит, сбить их легче.

Как сообщило издание, на тестовом запуске ракета пролетела 240 километров, успешно поразив цель. Однако Пентагон требует дальности не менее 500 километров — аналогично боеприпасам «Искандера».