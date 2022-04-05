США успешно испытали гиперзвуковую ракету в середине марта, но две недели молчали, чтобы избежать роста напряженности в отношениях с Россией, поскольку президент Джо Байден собирался отправиться в Европу. Об этом сообщил CNN представитель министерства обороны.

По словам чиновника, гиперзвуковая ракета была запущена с бомбардировщика B-52 над Тихим океаном. Ракета пролетела на высоте более 65 тысяч футов и преодолела расстояние более 300 миль. Максимальная скорость полета ракеты по крайней мере в пять раз превышала скорость звука.

Испытание состоялось через несколько дней после того, как Россия применила во время спецоперации собственную гиперзвуковую ракету «Кинжал».

В CNN отметили, что США стараются не предпринимать шагов и не делать заявлений, которые «могут привести к ненужной эскалации напряженности в отношениях» с Россией. В пятницу США отменили испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы избежать неправильного толкования со стороны России. В целом США также «сохраняют некоторую осторожность в отношении оружия и техники, которые они отправляют на Украину».