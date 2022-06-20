Представителей американского министерства внутренних дел и министерства национальной безопасности беспокоит возможное вмешательство российских хакеров в предстоящие в ноябре выборы в США. Об этом сообщил CNN со ссылкой на пять действующих и бывших чиновников.

Собеседники канала предположили, что в отместку за действия Запада в связи с конфликтом на Украине Россия может провести несложную кибератаку с местной системой регистрации избирателей и позаботится, чтобы это было замечено и вызвало резонанс. Это подорвет и без того шаткое доверие к электоральной системе.

Чиновники отметили, что сценарий такого рода остается гипотетическим.

«Если произойдет что-то даже незначительное, это приведет к мании и хаосу, и внезапно люди подумают, что все выборы абсолютно небезопасны», — сообщила Николь Тисдейл, которая до апреля была директором по законодательным вопросам в Совете национальной безопасности.

Осенью 2022 года в США переизберут палату представителей, часть сената и губернаторов нескольких штатов.