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    20 июня 2022, 08:41

    США испугались возможной кибератаки со стороны России на осенних выборах — СМИ

    CNN: США опасаются возможной кибератаки со стороны России на выборах осенью

    Оксана Кириллова

    Представителей американского министерства внутренних дел и министерства национальной безопасности беспокоит возможное вмешательство российских хакеров в предстоящие в ноябре выборы в США. Об этом сообщил CNN со ссылкой на пять действующих и бывших чиновников.

    США испугались возможной кибератаки со стороны России на осенних выборах — СМИ

    Собеседники канала предположили, что в отместку за действия Запада в связи с конфликтом на Украине Россия может провести несложную кибератаку с местной системой регистрации избирателей и позаботится, чтобы это было замечено и вызвало резонанс. Это подорвет и без того шаткое доверие к электоральной системе.

    Чиновники отметили, что сценарий такого рода остается гипотетическим.

    «Если произойдет что-то даже незначительное, это приведет к мании и хаосу, и внезапно люди подумают, что все выборы абсолютно небезопасны», — сообщила Николь Тисдейл, которая до апреля была директором по законодательным вопросам в Совете национальной безопасности.

    Осенью 2022 года в США переизберут палату представителей, часть сената и губернаторов нескольких штатов.