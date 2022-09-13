США испугались планов России по созданию гиперзвуковых ракет | 360°

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США испугались планов России по созданию гиперзвуковых ракет

Эксперт Буффард: планы Москвы по созданию гиперзвуковых ракет напугали Вашингтон

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США напугала российская программа создания гиперзвуковых ракет. Такое заявление сделал директор Центра безопасности и арктической устойчивости Трой Буффард в беседе с Le Monde.

«Стратегически русские хорошо сработали. Их планы пугают», — отметил эксперт.

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В статье указывается об отставании американцев в сфере арктического флота. По словам Буффарда, у американской береговой охраны два ледокола, у ВМС — ни одного.

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«А у русских их пятьдесят пять, пять из которых атомные. У нас буквально ничего нет», — подчеркнул Буффард.

Ранее в США назвали характеристики создаваемой гиперзвуковой ракеты AGM. Она уступает российским «Кинжалам» и «Цирконам», которые могут летать со скоростью более шести тысячи километров в час, на малой высоте и менять направление. А комплексы С-300 и С-400 без труда остановят боеголовку. Но главное все же не это. А то, что пока Штаты поражают интернет рассказами, российское гиперзвуковое оружие уже несет боевое дежурство.

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