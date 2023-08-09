Мир 09 августа 2023, 02:49 США испугались перехода ближайшего союзника на сторону России — СМИ NYT: ОАЭ чаще выбирают Россию и игнорируют интересы США Unsplash

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Объединенные Арабские Эмираты чаще предпочитают следовать собственным путем и игнорируют интересы США. Правитель ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян активно развивает сотрудничество с Россией и Китаем, написала газета The New York Times.

США считали Эмираты ключевым союзником, однако последнее время лидер ближневосточного государства предпочитает следовать своим путем, не присоединяясь к Штатам в вопросах «изоляции» России и военных связей с КНР, сказано в материале.

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Шейх за последний год дважды приезжал в Россию, а армия Эмиратов планирует первые совместные учения с Вооруженными силами Китая. ОАЭ процветают за счет притока российских денег, нефти и золота, сочли авторы публикации.

«Растущие связи как с американскими конкурентами, так и с развивающимися экономиками вроде Индии, говорят о подготовке к жизни в таком мире, где США уже не будут больше доминировать», — сообщила газета.

Отношения США и ОАЭ обострились с началом конфликта на Украине. Эмираты четко установили, что не станут принимать чью-либо сторону.