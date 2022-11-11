11 ноября 2022, 09:47
США испугались отказа ЕС от антироссийских санкций
Politico: администрация США взволновалась возможным отказом ЕС от санкций против России
Ухудшающаяся экономическая обстановка в Европе заставила американское правительство задуматься о том, продолжат ли их союзники поддерживать санкции против России. Об этом написало издание Politico.
«Представители США в Европе сообщили в администрацию президента об изменениях настроений в ЕС. Все больше стран винят США в росте расходов», — говорится в сообщении.
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Журналисты издания отметили, что такая ситуация способна повлиять на европейских лидеров в вопросе отказа от антироссийских санкций. Полученную информацию обсудили в правительстве США. Политики задумались, как надавить на Евросоюз и заставить придерживаться избранного антироссийского курса.
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Высокая стоимость коммунальных услуг, инфляция и экономические опасения стали причиной протестов во многих европейских городах. Демарши населения заставляют местные правительства задуматься о собственных проблемах, а не о поддержке Украины.
Например, тысячи жителей Праги вышли на митинг, требуя от правительства Чехии начать переговоры с Россией по газу. Также сотни протестующих вышли на улицы Вены и потребовали выхода страны из состава Евросоюза.
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