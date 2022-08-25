Обвинения со стороны Госдепа США по поводу проведения трибунала над «азовцами»* в Мариуполе безосновательны, заявило посольство РФ в Вашингтоне. В российской дипмиссии отметили, что Соединенные Штаты явно опасаются преданию огласке фактов о бесчеловечных деяниях боевиков нацбата «Азов»*.

В ведомстве отметили, что обратили внимание на очередные безосновательные обвинения в адрес России.

«Предстоящий судебный процесс призван установить справедливость в отношении военных преступников, среди которых есть нацисты из полка „Азов“*. В Вашингтоне явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации», — говорится в комментарии, распространенном пресс-службой дипломатического представительства России.

Международный трибунал над националистами пройдет на нескольких площадках, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Первый трибунал проведут в Мариуполе, он будет максимально открытым. Сроки проведения определят следственные органы республики.

* «Азов» — террористическая организация, запрещена в России.