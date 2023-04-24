Мир 24 апреля 2023, 17:44 США испугались неудачного контрнаступления Украины Politico сравнила предостережение США Зеленскому с их советами экс-главе Афганистана РИА «Новости»

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Анонсированное, но не начавшееся контрнаступление украинских войск вызвало серьезное опасение в администрации президента США. Объявленные украинскими властями цели там сочли слишком амбициозными и предупредили о чрезмерном распылении своей армии. Как сообщило издание Politico, такие же рекомендации от президента США Джо Байдена получил занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани, когда талибы* начали захватывать провинции после вывода американских войск.

По словам источников в администрации президента США, решения украинских властей вызывают серьезные опасения, так как в случае неудачи зарубежные союзники американцев могут в них разочароваться.

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В частности, в США опасаются претензий, что не предоставили украинским военным все, что они просили, в том числе ракеты большей дальности, истребители и дополнительные средства ПВО.

Но объективные данные свидетельствуют, что добиться большого успеха ВСУ не смогут, поэтому Украине уже предложили пересмотреть свои цели и взять более реальные показатели, которые они смогут преподнести в качестве победы.

Источники пояснили, что сейчас идет дискуссия о том, чтобы украинцы добились прекращения огня, чтобы оставить для себя возможности вести переговоры. О том, как на это предложение отреагировали на Украине, издание не уточнило.

США не несут никакой ответственности за результаты в будущем контрнаступлении украинских войск. Как сообщила газета «Известия», такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Он подчеркнул, что все решения принимает украинский лидер Владимир Зеленский, который определяет дату и цели «предстоящей борьбы».

*«Талибан» — запрещенное в России радикальное движение