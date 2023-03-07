07 марта 2023, 23:20
США испугались конкуренции — профессор Гарварда
Профессор Гарварда Уолт: США не хотят отказываться от первенства и боятся конкуренции
США не хотят возвращения многополярного мира. Они не желают отказываться от первенства и опасаются конкуренции. Такое заявление сделал профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для издания Foreign Policy.
«После того как США вышли из мрака холодной войны в приятное сияние так называемого однополярного момента, разнообразные ученые, эксперты и мировые лидеры начали предсказывать, жаждать или активно стремиться к возвращению к многополярному миру», — написал профессор.
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Несмотря на многочисленные призывы и стремления к многополярному миру, США по-прежнему стремятся к единоличному главенству в мире, заявил Уолт.
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«Вашингтон предпочитает широкие возможности и приятный статус незаменимой державы и не хочет отказываться от неоспоримого первенства», — подчеркнул профессор.
Автор материала заявил, что Вашингтону будет непросто противостоять возвращению многополярного мира. Нынешняя администрация продолжает пропагандировать «лидерство США», отсюда следует стремление победить Россию и сделать ее слабой и неконкурентоспособной.
США
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