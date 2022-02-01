Американские власти используют Украину в качестве инструмента для сдерживания России. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

По словам лидера страны, Россия согласна с тем, что каждое государство имеет право выбрать свою собственную систему безопасности.

«Но мне представляется, что те же Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины — хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане, — но самая главная их задача — сдерживание развития России. Вот в чем дело. В этом смысле сама Украина — это просто инструмент достижения этой цели», — сказал Путин во время пресс-конференции после российско-венгерских переговоров.

Также он высказался о продвижении НАТО на восток. Президент напомнил, что альянс обещал не расширять свою инфраструктуру на восток ни на один дюйм. При этом сейчас НАТО уже находится в странах Прибалтики.

«Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули, ну просто обманули», — подчеркнул глава государства.

Как заявил Путин, желание Украины вступить в НАТО подрывает безопасность России. Альянс может просто отказать украинской стороне.

«Представьте, напичканная оружием, она начинает операцию в Крыму как член альянса. Нам что, воевать с блоком НАТО? Кто-нибудь об этом подумал? Похоже, что нет. Откуда у НАТО политика открытых дверей? В документах НАТО написано, что организация может принимать другие страны, но не обязана», — пояснил президент.

Он призвал найти способ обеспечить безопасность как России, так и Украины со странами Европы.