Мир 04 декабря 2023, 22:17 США используют остатки финансовой помощи Украине уже до конца года Госдеп: США уже потратили около 97% средств, выделенных на поддержку Украины Pixabay

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Официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что около 97% выделенных американской администрацией денег на поддержку Украины уже исчерпано. По его словам, в Белом доме положение ВСУ из-за этого уже оценили как тяжелое, сообщил RT.

«Определенно положение на поле боя тяжелое, <…> что касается запроса на дополнительное финансирование, то мы абсолютно обеспокоены, что уровень средств иссякает», — заявил Миллер журналистам на брифинге.

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С аналогичным заявлением ранее выступил и координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он заметил, что с 2024 года американцам станет труднее поддерживать Украину, если конгресс не выделит на эти цели дополнительные деньги.

Ранее газета «Украинская правда» сообщила, что Украина запросила у США нереальный размер военной помощи. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попросил у главы Пентагона Ллойда Остина 17 миллионов снарядов и дополнительное вооружение на сумму до 400 миллиардов долларов.