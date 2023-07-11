Мир 11 июля 2023, 21:38 США исключили возможность вступления Украины в НАТО во время конфликта Представитель Госдепа Миллер: вступление Украины в НАТО в ходе конфликта не произойдет Pixabay

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Принятие Украины в состав НАТО в ходе спецоперации значило бы прямое столкновение США с Россией, заявил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер. По его словам, страну не примут в альянс, пока продолжается конфликт. Трансляцию брифинга провели в YouTube-канале американского внешнеполитического ведомства.

Представитель Госдепа ответил на вопрос журналиста, поинтересовавшегося возможностью вступления Украины в НАТО. По словам Миллера, такое решение было бы нецелесообразным, поскольку оно фактически столкнуло США и Россию.

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«Президент [США Джо] Байден с самого начала дал понять, что, пока он руководит [администрацией США], этого не произойдет», — подчеркнул Мэттью Миллер.

Днем 11 июля в Вильнюсе начался саммит НАТО. Члены альянса решили не приглашать Украину в состав, а также отказались озвучивать возможные сроки ее вступления в блок. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, поведение политиков «беспрецедентно и абсурдно».

По итогам встречи в Литве приняли коммюнике, в котором Россию назвали «главной угрозой» безопасности союзников НАТО, напомнили «Известия». Лидеры стран — участниц альянса призвали другие государства не помогать РФ в связи с проведением спецоперации.