Мир 06 декабря 2022, 00:28 США исключили влияние на мировой рынок потолка цен на российскую нефть Белый дом: США не удивлены реакцией России на введение потолка цен на нефть РИА «Новости»

Читать 360tv в

Введенный потолок цен на российскую нефть не окажет существенного влияния на мировой рынок в долгосрочной перспективе, но позволит сократить доходы страны. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что введенные меры по ограничению цен на нефть из России не скажутся на стоимости барреля сырья на мировых рынках, если рассматривать ситуацию в долгосрочной перспективе. Кирби добавил, что США готовы провести работу со странами ЕС для стабилизации ситуации. При этом принятые меры позволят сократить поступления доходов в Россию.

Реклама

«Потолок никогда не задумывался с целью того, чтобы российская нефть ушла с рынка. Мы, опять же, считаем, что стабильность на рынке важна. Поэтому продолжим работать с европейскими партнерами и сделаем все, чтобы обеспечить сохранение стабильности», — заявил Кирби.

Реклама

Раскрыть подробности помощи странам ЕС, которые окажутся без российской нефти, представитель Белого дома отказался.

Кирби добавил, что реакция властей России на решение об ограничении цен на нефть его не удивила.

«Мы все же считаем, что потолок цен может оказать воздействие», — заявил Кирби.

Он пояснил, что предельную цену всегда можно пересмотреть в зависимости от ситуации на рынке.

Страны G7 и Австрали согласовали введение предельных цен нефть из России на уровне 60 долларов за баррель. Ограничение предусматривает запрет обслуживания и страхования нефтяных танкеров, если сырье, которое они перевозят, продали выше потолка. Норма вступила в силу в понедельник, 5 декабря.

С этой же даты вступило в силу эмбарго Евросоюза на российскую нефть. Ограничение не стали распространять на сырье, поступающее по нефтепроводу «Дружба».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна не признает введение потолка цен на нефть. Но профильные ведомства внимательно изучат новые условия и примут решения об изменении работы по экспорту сырья в другие страны.