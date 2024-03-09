Мир 09 марта 2024, 17:37 США исключили прямое столкновение НАТО с Россией из-за Украины American Conservative: НАТО не пойдет на прямой конфликт с Россией ради Украины Spc. William Kuang/Keystone Press Agency/globallookpress

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Страны Североатлантического альянса не вступят в прямой военный конфликт с Россией из-за Украины. Такое заявление сделал обозреватель Дэниел Депетрис в статье для журнала American Conservative.

«Победа Украины имеет такое стратегическое значение, что Запад сделает все необходимое для ее достижения», — написал он.

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Украина уже давно рассматривает членство в НАТО как главный приоритет внешней политики, напомнил обозреватель. Более того, президент Владимир Зеленский уверен, что Россия не начала бы спецоперацию, если бы Украина «находилась под зонтиком» военно-политического блока. Но США и Бельгия всегда относились к республике как к хомяку в колесе, отметил Депетрис.

«Можем ли мы сказать с достаточной уверенностью, что США, Германия, Великобритания и Франция пойдут на риск ради собственной национальной безопасности ради спасения Киева?» — порассуждал автор.

Если Североатлантический альянс не желает выступать за Украину сегодня, маловероятно, что сделает это завтра.

Ранее стало известно, что Украина лишится четверти министерств из-за нехватки денег. Серьезные сокращения могут начаться уже в ближайшие месяцы. В первую очередь сократят ведомства, связанные с соцсферой.