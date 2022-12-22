Мир 22 декабря 2022, 01:51 США и Запад не стремятся к войне с Россией или к третьей мировой Байден: США и Запад не стремятся к войне с Россией или к началу третьей мировой РИА «Новости»

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США и другие страны Запада не хотят развязать войну с Россией или начать третью мировую, предоставляя оружие Украине. С таким заявлением выступил американский лидер Джо Байден.

Президент отметил, что потратил несколько сотен часов, чтобы доказать европейским союзникам необходимость дальнейшей поддержки Украины. Для этого Байден проводил личные встречи с лидерами стран.

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«Они полностью понимают это, но они не хотят войны с Россией. Они не хотят третьей мировой войны», — сказал он на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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Как подчеркнул Байден, поставки Украине комплексов Patriot не должны привести к эскалации, так как речь идет об оборонной системе. Сейчас американские власти рассматривают вопрос о дополнительных отправках вооружения.

Президенты Украины и США провели встречу в среду, 21 декабря. Переговоры проходили в Вашингтоне, куда Зеленский прибыл с рабочим визитом.

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