22 декабря 2022, 01:51
США и Запад не стремятся к войне с Россией или к третьей мировой
Байден: США и Запад не стремятся к войне с Россией или к началу третьей мировой
США и другие страны Запада не хотят развязать войну с Россией или начать третью мировую, предоставляя оружие Украине. С таким заявлением выступил американский лидер Джо Байден.
Президент отметил, что потратил несколько сотен часов, чтобы доказать европейским союзникам необходимость дальнейшей поддержки Украины. Для этого Байден проводил личные встречи с лидерами стран.
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«Они полностью понимают это, но они не хотят войны с Россией. Они не хотят третьей мировой войны», — сказал он на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Как подчеркнул Байден, поставки Украине комплексов Patriot не должны привести к эскалации, так как речь идет об оборонной системе. Сейчас американские власти рассматривают вопрос о дополнительных отправках вооружения.
Президенты Украины и США провели встречу в среду, 21 декабря. Переговоры проходили в Вашингтоне, куда Зеленский прибыл с рабочим визитом.
Россия
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Джо Байден
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