Мир 27 октября 2022, 18:01 США и Запад дискредитировали доллар — Путин Президент России Путин: США и Запад дискредитировали доллар

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Американский доллар дискредитирован действиями США и их союзников, арестовавших российские резервы в западных банках. Об этом во время выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент РФ Владимир Путин.

«Прикарманив российские резервы, США и Запад дискредитировали доллар и другие резервные валюты», — сказал он.

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Путин выразил уверенность, что в мире в будущем начнут доминировать расчеты в национальных валютах.

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«Россия призывает весь мир к созданию новых международных финансовых платформ, не зависящих от единого центра управления», — добавил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что выгоду от международной торговли должны получать все участники рынка, а не только некоторые сверхбогатые корпорации.

Ранее Путин заявил, что западные страны считают жителей остального мира людьми второго сорта и претендуют на все ресурсы планеты. Он подчеркнул, что Запад старается привить собственную культуру потребления, чтобы добиться максимального расширения рынка для сбыта собственной продукции.