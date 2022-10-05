Мир 05 октября 2022, 02:16 Поделиться Telegram

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Viber США и Южная Корея провели испытание ракет класса «земля — земля» после пуска КНДР Yonhap: США и Южная Корея запустили 4 ракеты класса «земля — земля» после испытаний КНДР РИА «Новости»

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Военные США и Южной Кореи провели испытания ракет класса «земля — земля» после того, как КНДР 4 октября запустила в сторону Японского моря предположительно межконтинентальную баллистическую ракету типа «Хвасон-12». Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС РК.

По информации агентства, в сторону Японского моря военные двух стран выпустили четыре ракеты класса «земля — земля».

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Баллистическая ракета, которую накануне запустила КНДР, пролетела 4,6 тысячи километров, максимальная высота полета достигла тысячи километров. Максимальная скорость — более 20 тысяч километров в час.

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В Японии включили воздушную тревогу, ее сигнал был слышен в нескольких городах. Агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что ракета пролетела в районе северных префектур Аомори и Хоккайдо и упала в Тихий океан за пределами японской экономической зоны. Оборонное ведомство Японии выразило протест КНДР из-за пуска ракет.

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