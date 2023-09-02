Мир 02 сентября 2023, 07:57 США и Вьетнам заключат соглашение о стратегическом партнерстве WP: Байден подпишет договор о стратегическом партнерстве США и Вьетнама РИА «Новости»

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Американский президент Джо Байден заключит соглашение о всеобъемлющем двустороннем партнерстве США и Вьетнама. Об этом сообщила газета Washington Post.

Байден в ближайшее время совершит государственный визит в США.

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«Соглашение с Вьетнамом станет для США последним шагом по укреплению отношений в Азии. Договор о партнерстве станет для Штатов дипломатическим статусом, который Вьетнам предоставлял лишь некоторым странам», — сказано в сообщении.

По мнению авторов статьи, укрепление отношений с США станут для Ветнама противовесом расширения влияния Китая.

Ранее начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков сообщал, что США хотят сорвать сотрудничество России и Ветнама. По его словам, Штаты намерены создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе сеть подконтрольных себе альянсов, чтобы противостоять тандему Китая и России.