США и Великобритания занялись поиском альтернативы навигационной системе GPS. Решение страны приняли из-за возможных угроз со стороны России, а также опасений, что в будущем войны будут вестись средствами радиоэлектронного подавления. Об этом написала газета Times.

По словам министра по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Куина, правительство должно быть «начеку» относительно угрозы вмешательства в работу спутников: РФ якобы использует спецоперацию на Украине для того, чтобы протестировать глушение сигналов GPS.

Великобритания, как указано в статье, рассматривает альтернативные навигационные системы, в числе которых NextNav и OneWeb.

GPS, пояснили в материале, использует радиосигналы для определения места нахождения объекта-приемника, а NextNav — передающие радиостанции на земле.

Исполнительный директор NextNav Ганеш Паттабираман заявил, что специалисты компании работают с федеральным правительством США и пытаются создать «запасную систему, альтернативную GPS, которая находится под угрозой России и других».

Паттбираман уже встретился с представителями правительства и министерства бизнеса, энергетики и промышленности Великобритании.

Украина просила западные страны заблокировать российскую навигационную систему ГЛОНАСС. Также поступала просьба заглушить ее сигналы в регионе, но запрос остался не удовлетворенным.

Об изучении британскими властями вопроса укрепления навигационной безопасности сообщил газете и официальный представитель министерства по вопросам бизнеса, энергетики и промышленности.