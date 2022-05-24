США и Великобритания занялись поиском альтернативы GPS — СМИ
Times: США и Великобритания ищут альтернативы GPS из-за возможных угроз со стороны РФ
США и Великобритания занялись поиском альтернативы навигационной системе GPS. Решение страны приняли из-за возможных угроз со стороны России, а также опасений, что в будущем войны будут вестись средствами радиоэлектронного подавления. Об этом написала газета Times.
По словам министра по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Куина, правительство должно быть «начеку» относительно угрозы вмешательства в работу спутников: РФ якобы использует спецоперацию на Украине для того, чтобы протестировать глушение сигналов GPS.
Великобритания, как указано в статье, рассматривает альтернативные навигационные системы, в числе которых NextNav и OneWeb.
GPS, пояснили в материале, использует радиосигналы для определения места нахождения объекта-приемника, а NextNav — передающие радиостанции на земле.
Исполнительный директор NextNav Ганеш Паттабираман заявил, что специалисты компании работают с федеральным правительством США и пытаются создать «запасную систему, альтернативную GPS, которая находится под угрозой России и других».
Паттбираман уже встретился с представителями правительства и министерства бизнеса, энергетики и промышленности Великобритании.
Украина просила западные страны заблокировать российскую навигационную систему ГЛОНАСС. Также поступала просьба заглушить ее сигналы в регионе, но запрос остался не удовлетворенным.
Об изучении британскими властями вопроса укрепления навигационной безопасности сообщил газете и официальный представитель министерства по вопросам бизнеса, энергетики и промышленности.