Мир 19 июня 2023, 15:53 США и Великобритания заменят украинцев на поляков, когда те закончатся — Нарышкин Нарышкин: США и Великобритания готовы превратить Украину в «черную дыру Европы» РИА «Новости»

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Соединенные Штаты и Великобритания заменят украинцев, когда они закончатся, на поляков и немцев. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью «Российской газете».

«Звучит предельно цинично, но именно такова логика стратегических замыслов Вашингтона и Лондона, это ясно, в том числе, из документальных материалов», — подчеркнул он.

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По словам главы СВР, США и Великобритания согласны на превращении Украины в «черную дыру Европы», чтобы не допустить ее сближения с Россией. В глазах элиты англосаксов украинцы — «пушечное мясо», которых не жалко использовать, чтобы сохранить «драгоценные жизни американских и британских военных», заверил Нарышкин.

Главой задачей их игры директор СВР назвал нанесение России стратегического поражения. Также он сообщил, что большинство западных аналитиков уже усомнились в успехе украинского контрнаступления. Цели киевского режима они называют недостижимыми, а смерть прошедших натовскую подготовку бойцов ВСУ подорвет боеспособность армии Украины.