США и Великобритания еще в начале марта провели переговоры, на которых обсудили варианты более тесного сотрудничества для снижения вероятности конфликта с Китаем из-за Тайваня. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.

Встреча, как указано в материале, прошла на Тайване. Переговоры с представителями Великобритании провели координатор Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл и высокопоставленный представитель Совета национальной безопасности по Китаю Лаура Розенбергер.

Стороны в процессе переговоров впервые обговорили варианты более тесного сотрудничества для снижения рисков конфронтации с КНР из-за Тайваня.

Вашингтон и Лондон, как отмечается, также рассмотрели планы действий на случай непредвиденных ситуаций в зоне конфликта.

Между Китаем и США нарастает напряжение из-за Тайваня. В ответ на визит конгрессменов КНР запланировала военные учения недалеко от острова. Востоковеды считают, что США может создать проект «Анти-Китай» на острове и вынудить КНР присоединиться к санкциям против России.

Китай 21 апреля запустил новую сверхзвуковую ракету. По мнению экспертов, испытания стали прозрачным намеком участникам военного блока AUKUS и непосредственно США: не стоит вмешиваться в дела Китая и тайваньский вопрос.

Через несколько дней, 26 апреля, ракетный эсминец США USS Sampson прошел через Тайваньский пролив. Официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И заявил, что эти действия с американской стороны говорят о подрыве стабильности и мира регионе.