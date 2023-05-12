12 мая 2023, 16:53
США и Великобритании предсказали потерю суверенных территорий
Зампред Совбеза Медведев спрогнозировал отделение Техаса от США и Шотландии от Британии
Страны Запада всегда использовали двойные стандарты в вопросе самоопределения народов и провозглашение независимости отдельных территорий. Они принимали это только в случае выгоды для себя, заявил в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Он отметил, что вопрос воссоединения народов суверенных территорий с близкими культурно и исторически государствами страны Запада готовы принимать, только на своих условиях. Медведев пояснил, что имеет в виду вхождение в состав США Техаса и Калифорнии.
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«Посмотрим еще, что там будет на тему отделения Техаса от США или Шотландии от Великобритании. Но это вопрос будущего», — привел слова политика ТАСС.
Примером двойных стандартов Медведев назвал решение международного суда о выходе из частично признанного Косова из состава Сербии.
«Современное падение международного права началось с самозваного трибунала по Югославии в Гааге. Именно с этого эпизода вера в наднациональное правосудие была серьезно подорвана и начала угасать», — подчеркнул Медведев.
Первый референдум о выходе Шотландии из состава Великобритании прошел в 2014 году. Тогда за независимость и полную автономию от Лондона проголосовали менее половины избирателей. Провести второй референдум помешали власти Англии которые подали иск в Верховный суд страны. Суд признал первое голосование незаконным и запретил проводить очередное.
США
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Дмитрий Медведев
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