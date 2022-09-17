СМИ уличили США и Украину в переговорах о поставках истребителей F-16 | 360°

Мир 17 сентября 2022, 05:57 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber СМИ уличили США и Украину в переговорах о поставках истребителей F-16 Politico: США и Украина ведут консультации на низком уровне о поставках истребителей F-16 Pxhere.com

Читать 360tv в

США и Украина проводят консультации на низком уровне о поставках Киеву американских многофункциональных истребителей F-16 четвертого поколения, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, разведывательно-ударных БЛА MQ-1 °C Grey Eagle. Об этом сказано в материале газеты Politico. Авторы статьи ссылаются на собственные источники.

Власти Киева, как указано в статье, перестали публично просить США о поставках этих вооружений. Издание отметило, что «Киев перешел к более тихим консультациям». Однако, как указали авторы статьи, «за кулисами не прекращаются попытки получить» эти вооружения американского производства, добавил РИА ФАН.

Реклама

Как утверждают источники газеты, сейчас ведутся двусторонние контакты по поводу того, чтобы в конечном итоге направить Киеву Patriot, F-16 и Gray Eagles на каком-то этапе. Переговоры, как отмечается, продолжаются на низком уровне.

Реклама

В начале неделе западные СМИ сообщили, что власти Киева намерены запросить у США ракеты ATACMS дальностью до 300 километров, танки, беспилотники и артиллерийские системы. Телеканал CNN позже сообщил, что Штаты считают оказанную Украине помощь эффективной и, скорее всего, пока не будет предоставлять системы большой дальности

0 0 0 0 0 0