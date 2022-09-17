СМИ уличили США и Украину в переговорах о поставках истребителей F-16 | 360°

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СМИ уличили США и Украину в переговорах о поставках истребителей F-16

Politico: США и Украина ведут консультации на низком уровне о поставках истребителей F-16

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США и Украина проводят консультации на низком уровне о поставках Киеву американских многофункциональных истребителей F-16 четвертого поколения, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, разведывательно-ударных БЛА MQ-1 °C Grey Eagle. Об этом сказано в материале газеты Politico. Авторы статьи ссылаются на собственные источники.

Власти Киева, как указано в статье, перестали публично просить США о поставках этих вооружений. Издание отметило, что «Киев перешел к более тихим консультациям». Однако, как указали авторы статьи, «за кулисами не прекращаются попытки получить» эти вооружения американского производства, добавил РИА ФАН.

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Как утверждают источники газеты, сейчас ведутся двусторонние контакты по поводу того, чтобы в конечном итоге направить Киеву Patriot, F-16 и Gray Eagles на каком-то этапе. Переговоры, как отмечается, продолжаются на низком уровне.

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В начале неделе западные СМИ сообщили, что власти Киева намерены запросить у США ракеты ATACMS дальностью до 300 километров, танки, беспилотники и артиллерийские системы. Телеканал CNN позже сообщил, что Штаты считают оказанную Украине помощь эффективной и, скорее всего, пока не будет предоставлять системы большой дальности

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