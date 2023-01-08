Мир 08 января 2023, 13:29 США и Украину обвинили в отказе подсчитать потери и затраты Экономист Вольф: Зеленский и Байден отказались признать потери и затраты простых людей РИА «Новости»

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Продолжающийся конфликт на Украине и постоянная поддержка США привели к огромным потерям и затратам у простых людей. Но лидеры двух стран отказываются это признавать, перекладывая вину на других. Об этом на своей странице в Twitter написал американский профессор экономики Ричард Вольф.

Он подчеркнул, что избранный спикером палаты представителей Кевин Маккарти в своем выступлении заявил, что намерен драться «столько, сколько потребуется».

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«Зеленский и Байден говорят то же самое. Никто из них не признает огромных затрат, потерь и потерь, которые их борьба налагает на всех нас. Они просто обвиняют других», — написал Вольф.

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На этой неделе Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине в размере трех миллиардов долларов. Эта самая крупная сумма, которую американцы выделили с начала проведения специальной военной операции. ВСУ получат боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры, армейские фургоны, гаубицы и боеприпасы.

Дополнительное вооружение на Украину также поставит Германия. Канцлер Олаф Шольц объявил, что передаст ВСУ дополнительную батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot и организует курсы для украинских боевиков по обучению работе с западной военной техникой.