США и Украина подписали заявление об укреплении энергобезопасности

США и Украина подписали совместное заявление об укреплении украинской энергобезопасности. Документ одобрили во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Украинский лидер встретился в Вашингтоне с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм. Стороны подписали заявление, направленное на поддержание «усилий Украины в дальнейшей интеграции с Евросоюзом, в том числе путем модернизации и строительства ключевой энергетической инфраструктуры». Документ опубликовали на сайте Минэнерго США.

Согласно заявлению, страны намерены активизировать партнерство в сфере ядерной энергетики. Также Украина и США планируют сотрудничать в вопросе использования возобновляемых источников энергии.

Энергетические ведомства обеих стран будут работать над декарбонизацией экономики Украины. Помимо этого ведомства будут заниматься обеспечением украинской энергетической безопасности и экспортного потенциала.

В ближайшие месяцы Украина и США хотят организовать первое заседание Стратегического диалога по энергетике и климату.