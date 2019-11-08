США и Украина не поддержали резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма

Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Документ не поддержали только представители США и Украины.

Резолюция «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» содержит рекомендации странам принять меры, в том числе законодательные, для предотвращения пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности в эти годы, передает «Интерфакс».

В документе также содержится призыв к странам «ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами».

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На прошедшем заседании третьего комитета за принятие резолюции проголосовали представители 121 стран, воздержавшихся — 55. Против высказались только две страны: США и Украина. Теперь принятую резолюцию обсудят на пленарном заседании Генассамблеи, которое пройдет в декабре.

По инициативе России и ряда других государств Генассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. США и Украина традиционно голосуют против.