США и Украина заявили об угрозе «Северного потока — 2» европейской энергетической безопасности. Страны выпустили совместное заявление по итогам встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне.

Заявление опубликовали на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

«Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против „Северного потока — 2“, который мы рассматриваем как угрозу для европейской энергетической безопасности», — написано в заявлении.

США планируют помогать Украине сохранить их транзитную роль, а также обеспечить безопасность поставок в переходный энергетический период. Также Соединенные штаты намерены не допустить использование Россией магистрали «как геополитического оружия». Для этого правительство страны будет и дальше применять различные меры и инструменты энергетической дипломатии.

Накануне президент США Джо Байден провел в Белом доме переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Глава Вашингтона пообещал выделить Киеву 60 миллионов долларов в качестве оборонной помощи. Зеленский попросил Байдена помочь освободить «пленных украинцев». По словам президента, речь идет о 450 гражданах страны.